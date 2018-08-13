I Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno arrestato nella flagranza il 51enne catanese Rosario TURCHETTI, poiché ritenuto responsabile di violazione degli obblighi inerenti la sorve...

I Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno arrestato nella flagranza il 51enne catanese Rosario TURCHETTI, poiché ritenuto responsabile di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

SORVEGLIATO SPECIALE SORPRESO IN SPIAGGIA A MARINA DI COTTONE: ARRESTATO

In considerazione dell’enorme afflusso di bagnanti e turisti in quelle zone balneari, una delle tante pattuglie dispiegate lungo il litorale per la prevenzione e repressione dei reati, lo ha fermato per controllo a Marina di Cottone a Fiumefreddo, accertando in banca dati che l’uomo era destinatario di una misura di prevenzione, che lo obbligava entro i confini territoriali del capoluogo etneo.L’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.