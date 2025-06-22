SOS ANIMALI A PATERNÒ – COCORITO SMARRITO: SNOOPY È SCOMPARSO, LA FAMIGLIA LANCIA UN APPELLO DISPERATO

Nel pomeriggio di ieri, un cocorito addomesticato di nome Snoopy è volato via dalla sua abitazione, nella zona della Chiesa di Santa Rita a Paternò, comprese le viuzze limitrofe. Snoopy è un uccellino...

Nel pomeriggio di ieri, un cocorito addomesticato di nome Snoopy è volato via dalla sua abitazione, nella zona della Chiesa di Santa Rita a Paternò, comprese le viuzze limitrofe. Snoopy è un uccellino molto docile, abituato al contatto umano, e potrebbe facilmente avvicinarsi a qualcuno senza timore.

Chiunque lo avvisti o riesca a prenderlo è pregato di contattare immediatamente il numero 348 796 8199. La collaborazione dei cittadini è fondamentale in questi casi: anche una piccola segnalazione può aiutare a riportarlo a casa.

In allegato alla segnalazione è disponibile una foto di Snoopy, per facilitarne il riconoscimento.

Grazie di cuore a chi offrirà il proprio aiuto. I nostri amici animali fanno parte della famiglia, e ogni gesto può fare la differenza.