SOS ANIMALI: APPELLO PER LA RICERCA DI UN MALTESE BIANCO A PATERNO'
Nella rubrica SOS Animali di oggi, ci rivolgiamo alla comunità di Paternò con un appello urgente. Un Maltese bianco è scappato nella zona di Santa Barbara ed è attualmente disperso. La sua famiglia è...
Nella rubrica SOS Animali di oggi, ci rivolgiamo alla comunità di Paternò con un appello urgente. Un Maltese bianco è scappato nella zona di Santa Barbara ed è attualmente disperso.
La sua famiglia è preoccupata e cerca disperatamente il suo ritorno a casa.
Questo Maltese, un adorabile cane di piccola taglia dal pelo bianco immacolato, ha trovato il modo di allontanarsi dalla sua casa e ora ha bisogno del nostro aiuto per tornare dalla sua famiglia amorevole.
Se risiedi a Paternò o nelle vicinanze, ti chiediamo gentilmente di tenere gli occhi aperti e di contattarci immediatamente se avvisti questo Maltese bianco.
Ogni segnalazione è preziosa e può contribuire a riunire questo tenero animale con coloro che lo amano.
Per segnalazioni o informazioni, contattare i seguenti numeri: 3405128515; 3469593818; 3476678812.
Ogni piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza e portare alla riconciliazione di questo Maltese con la sua famiglia ansiosa.
Vi preghiamo di condividere questo appello con amici, familiari e vicini, affinché possiamo massimizzare le possibilità di trovare questo dolce Maltese e riportarlo a casa al più presto possibile.