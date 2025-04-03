SOS ANIMALI – APPELLO PER YURI, GIOVANE BEAGLE SMARRITO

Un altro appello per la nostra rubrica SOS Animali, offerta da 95047.it:Yuri, un giovane Beagle di indole docile e affettuosa, abituato alla vita da salotto, si è smarrito il 30 marzo 2025 in contrada...

Un altro appello per la nostra rubrica SOS Animali, offerta da 95047.it:

Yuri, un giovane Beagle di indole docile e affettuosa, abituato alla vita da salotto, si è smarrito il 30 marzo 2025 in contrada Rotondella, nella periferia di Paternò (Belpasso). La sua famiglia è in grande apprensione e sta facendo tutto il possibile per ritrovarlo.

Pare che sia stato già avvistato spaventatissimo in città, probabilmente disorientato e impaurito. Tuttavia, non è stato ancora possibile avvicinarlo o metterlo in sicurezza.

Yuri potrebbe cercare rifugio in luoghi appartati, quindi invitiamo chiunque si trovi nella zona a prestare attenzione nei cortili, nei garage aperti o negli spazi verdi. Se lo avvistate, evitate movimenti bruschi che possano spaventarlo ulteriormente e segnalate immediatamente la sua posizione alla famiglia.

Chiunque lo avesse visto o lo trovasse è pregato di contattare immediatamente la famiglia ai numeri: 3925620758 3285530273

Diffondiamo l’appello e uniamo le forze per riportare Yuri a casa sano e salvo