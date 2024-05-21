SOS ANIMALI: SMARRITA GATTA PERSIANA A SCALA VECCHIA - OFFRESI RICOMPENSA

Riceviamo il seguente appellloIeri sera, mio figlio più piccolo ha aperto accidentalmente il portoncino di casa e stamattina mi sono resa conto che la nostra gatta Charlotte non era più in casa. Charl...

Riceviamo il seguente appelllo

Ieri sera, mio figlio più piccolo ha aperto accidentalmente il portoncino di casa e stamattina mi sono resa conto che la nostra gatta Charlotte non era più in casa. Charlotte è una gatta persiana bianca e grigia che ha partorito da soli 12 giorni.

Non si sarebbe mai allontanata volontariamente, lasciando i suoi cuccioli soli. Temiamo che qualcuno l'abbia presa con sé, pensando fosse una randagia.

Charlotte è facilmente riconoscibile per un particolare inconfondibile: sull'orecchio destro le manca il pelo a causa di una dermatite allergica. Inoltre, è un po' fuori forma a causa del recente parto e non ama il contatto fisico.

La zona di smarrimento è Scala Vecchia, dietro l'Eurospin.

La cerchiamo da stamattina dalle 6, non appena ci siamo accorti della sua assenza.

Nel frattempo, sto cercando di allattare i cuccioli, ma ho paura che non possano farcela senza la loro mamma.

Offro una ricompensa a chiunque riesca a ritrovare Charlotte. Se qualcuno l'ha vista o ha informazioni su di lei, vi prego di contattarmi immediatamente al 3475093966

Ogni segnalazione potrebbe essere fondamentale per riportare Charlotte a casa e assicurare la sopravvivenza dei suoi cuccioli.

Grazie a tutti per l'attenzione e l'aiuto.