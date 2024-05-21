95047

SOS ANIMALI: SMARRITA GATTA PERSIANA A SCALA VECCHIA - OFFRESI RICOMPENSA

Riceviamo il seguente appelllo

21 maggio 2024 20:55
Riceviamo il seguente appelllo

Ieri sera, mio figlio più piccolo ha aperto accidentalmente il portoncino di casa e stamattina mi sono resa conto che la nostra gatta Charlotte non era più in casa. Charlotte è una gatta persiana bianca e grigia che ha partorito da soli 12 giorni.

Non si sarebbe mai allontanata volontariamente, lasciando i suoi cuccioli soli. Temiamo che qualcuno l'abbia presa con sé, pensando fosse una randagia.

Charlotte è facilmente riconoscibile per un particolare inconfondibile: sull'orecchio destro le manca il pelo a causa di una dermatite allergica. Inoltre, è un po' fuori forma a causa del recente parto e non ama il contatto fisico.

La zona di smarrimento è Scala Vecchia, dietro l'Eurospin.

La cerchiamo da stamattina dalle 6, non appena ci siamo accorti della sua assenza.

Nel frattempo, sto cercando di allattare i cuccioli, ma ho paura che non possano farcela senza la loro mamma.

Offro una ricompensa a chiunque riesca a ritrovare Charlotte. Se qualcuno l'ha vista o ha informazioni su di lei, vi prego di contattarmi immediatamente al 3475093966

Ogni segnalazione potrebbe essere fondamentale per riportare Charlotte a casa e assicurare la sopravvivenza dei suoi cuccioli.

Grazie a tutti per l'attenzione e l'aiuto.

