SOS OGGETTI SMARRITI: MAZZO DI CHIAVI RITROVATI IN VIALE VITTORIO EMANUELE ALTO
Un nostro gentile lettore ha segnalato il ritrovamento di un mazzo di chiavi in viale Vittorio Emanuele Alto, nelle vicinanze del supermercato.
Le chiavi sono state trovate e sono ora in attesa di essere restituite al legittimo proprietario.
Chiunque riconosca il mazzo o ritenga che possa essere il suo, è invitato a mettersi in contatto con la nostra redazione.
Potete raggiungerci facilmente tramite WhatsApp al numero 393 950477 o via email all’indirizzo [email protected].
Ci auguriamo che questo annuncio possa aiutare a rintracciare rapidamente il proprietario delle chiavi. Invitiamo la comunità a collaborare affinché l'oggetto smarrito venga restituito al più presto al suo legittimo possessore.
Grazie per la collaborazione!