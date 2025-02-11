SOS OGGETTI SMARRITI: MAZZO DI CHIAVI RITROVATI IN VIALE VITTORIO EMANUELE ALTO

Un nostro gentile lettore ha segnalato il ritrovamento di un mazzo di chiavi in viale Vittorio Emanuele Alto, nelle vicinanze del supermercato. Le chiavi sono state trovate e sono ora in attesa di ess...

A cura di Redazione 11 febbraio 2025 18:50

