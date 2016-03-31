Sospensione transito e sosta veicoli, con rimozione forzata, per giorno 07 Aprile 2016

Per effettuazione riprese di lungometraggio Giovedì 07 Aprile 2016, dalle ore 06,30 alle ore 19,00 e, comunque, fino a conclusione delle riprese sopra citate, sono sospese la circolazione e la sosta...

Per effettuazione riprese di lungometraggio Giovedì 07 Aprile 2016, dalle ore 06,30 alle ore 19,00 e, comunque, fino a conclusione delle riprese sopra citate, sono sospese la circolazione e la sosta dei veicoli ambo i lati, con sanzione accessoria della forzata rimozione, su P.zza R. Margherita, per tutta la sua estensione, su via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra la piazza R. Margherita e la via Emanuele Bellia, mentre su via San Giovanni Bosco e su via Grimaldi, tratto compreso tra via San Giovanni Bosco e via G.B. Nicolosi, sarà sospesa la sola sosta veicolare ambo i lati, con sanzione accessoria della forzata rimozione e, all'occorrenza, in via Vitt. Emanuele, tratto compreso tra la via Strano e la piazza R. Margherita, e tratto compreso tra la piazza Indipendenza e la piazza R. Margherita, è sospesa la sola circolazione veicolare.

Inoltre, sempre solo per tutta la durata delle su menzionate riprese, il traffico veicolare proveniente da via Grimaldi e da via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra via Circumvallazione e piazza R. Margherita, sarà deviato per piazza R. Elena, in direzione via Renna.

Potranno derogare alla presente tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), quelli appartenenti ai residenti e proprietari e/o utilizzatori di garages delle vie interessate, ma solo compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di assoluta sicurezza connesse alle modalità di temporanea sospensione delle riprese in parola, secondo valutazioni da rimettere solo ed esclusivamente al giudizio del personale della produzione addetto alle riprese medesime. Potranno derogare alla presente, ovviamente, tutti i mezzi e veicoli utilizzati strumentalmente alla effettuazione delle riprese in questione.