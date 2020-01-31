Sospetto caso di Coronavirus in un albergo di Palermo.Un turista cinese ha accusato sintomi che farebbero pensare al coronavirus ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale da operatori sanitari prot...

Sospetto caso di Coronavirus in un albergo di Palermo.

Un turista cinese ha accusato sintomi che farebbero pensare al coronavirus ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale da operatori sanitari protetti da tute isolanti.

L’uomo si trova adesso ricoverato nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale Cervello di Palermo, in totale isolamento rispetto agli altri pazienti.

L’albergo in cui alloggiava il turista che si è sentito male è l’hotel Palazzo Sitano in corso Vittorio Emanuele, nei pressi di piazza Marina.

L'uomo è stato accolto in una stanza di isolamento nel reparto di malattie infettive e i medici che lo stanno visitando sono protetti con maschera, copricapo, calzari e camice o tuta idrorepellenti e guanti.

È opportuno sottolineare che si tratta soltanto di un sospetto, perchè i sintomi potrebbero essere gli stessi di un comune raffreddore.

Assoluto riserbo per adesso sulla vicenda. Sono in corso analisi sul turista per accertare le cause dei disturbi.