SOSTEGNO PSICOLOGICO ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS. IL M5S PATERNÒ PROPONE L'ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO TELEFONICO DI ASSISTENZA GRATUITA.

“L’emergenza Covid ha cambiato le vite di milioni di persone causando spesso non soltanto problemi economici ma ansie che le famiglie devono sopportare tanto in termini economici quanto in ambito relazionale - affermano i consiglieri del gruppo pentastellato - e quindi l’idea di istituire uno sportello telefonico di assistenza psicologica nasce dalla necessità di sedersi accanto al dolore di anziani, adulti, giovani e bambini poiché questo virus non ha fatto distinzione nello sconvolgere la nostra quotidianità causando spesso episodi di sconforto, panico, ansia generalizzata. Per questo motivo l'obiettivo dell’istanza è invitare l'amministrazione ad attivarsi in tal senso coinvolgendo le innumerevoli risorse professionali presenti nel nostro territorio con l'auspicio che si possano aiutare i cittadini a gestire i vari status emotivi che si susseguono quali solitudine, senso di isolamento o depressione. Il fine- concludono Claudia Flammia, Martina Ardizzone e Marco Gresta- è dunque di convenzionare tale attività organizzando delle fasce orarie accessibili ai cittadini per beneficiare di un supporto psicologico che oggi risulta necessario. Questa guerra avrà una fine e non sarà questo virus ad avere la meglio. La nostra arma è la solidarietà sociale ed il supporto emotivo e psicologico può salvare delle vite.”

Claudia Flammia

Martina Ardizzone

Marco Gresta

MoVimento Cinque Stelle - Paternò