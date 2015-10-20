SOSTENIAMO IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE CUCCIOLI DELL’ETNA: ECCO COME VOTARE

95047.it Diamo il nostro contributo all’attività dell’associazione animalista “Cuccioli dell’Etna”: ecco cosa fare per premiare il loro sito web:“Con grandissimo piacere annunciamo che il nostro sito...

“Con grandissimo piacere annunciamo che il nostro sito web www.cucciolidelletna.com

è stato nominato dall’autorevolissimo concorso Sito Web dell’anno come uno dei migliori siti web per la categoria “Beneficenza” per l’anno 2015…. Trovarsi accanto ad enti come il WWF, GreenPeace, Emergency, Medici Senza frontiere e molte altre associazioni Nazionali ed Internazionali di primissimo livello ci rende davvero orgogliosi del lavoro svolto…

Le votazioni sono appena iniziate!! Potete votare il nostro sito nella categoria “Beneficenza” cliccando al seguente link: http://sitowebdellanno.it/cucciolidelletna/

…. votate votate votate… potreste anche vincere dei bellissimi premi… #SWDA2015

IMPORTANTE: ricordatevi di attivare i vostri voti cliccando sul link che vi arriverà sulla vostra mail…altrimenti il voto non verrà conteggiato… Grazieeeee”