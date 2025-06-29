SOTTO IL VULCANO FEST TORNA A INFIAMMARE L’ESTATE CATANESE: 20 CONCERTI DA LUGLIO AD AGOSTO

25 Giugno - A Catania torna la grande stagione dei concerti estivi della rassegna SOTTO IL VULCANO FEST 2025 che sarà inaugurata il 6 luglio con il primo live di Silent Bob & Sick Budd all’Arena d...

La nuova edizione della rassegna conferma la collaborazione tra l’organizzazione a firma di Puntoeacapo Srl e l’amministrazione del Comune di Catania guidata dal sindaco Enrico Tarantino e rientra nel programma di eventi estivi Catania Summer Fest. Il calendario del Festival, tra musica, spettacoli ed appuntamenti culturali, è stato illustrato questa mattina nella conferenza stampa al Palazzo degli Elefanti alla presenza del sindaco insieme con gli assessori della giunta, il presidente Sebastiano Anastasi e i consiglieri comunali, il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e il responsabile della Direzione Comunale Cultura Paolo Di Caro.

La rassegna Sotto il Vulcano Fest nella scorsa edizione 2024 ha registrato un totale di oltre 120 mila presenze di pubblico pagante ai concerti della rassegna. E la nuova edizione si preannuncia altrettanto seguita con una data già sold out: la prima del 4 agosto che vedrà Geolier calcare il palco di Villa Bellini, tra gli artisti più attesi dell’estate live a Catania. Nel grande parterre di nomi in concerto si alterneranno poi ‘big’ della musica italiana, partecipanti all’ultima edizione del Festival di Sanremo e protagonisti della scena musicale rap-urban seguiti dai fans più giovani: Lucio Corsi, Gianna Nannini, Tananai, Brunori Sas, Psicologi, Ghali, Tony Boy, Nayt, Capo Plaza, Franco 126, Fabri Fibra, Manu Chao, Rocco Hunt.

Un’offerta artistica capace di attrarre a Catania, da tutta la Sicilia e non solo, un pubblico trasversale per età, interessi e gusti musicali.

Il cartellone vedrà un totale di 20 concerti all’interno del programma di appuntamenti nelle tre location di Villa Bellini, Cortile Platamone e Piazza Federico II di Svevia tra luglio ed agosto. L’Arena di Villa Bellini accoglierà la maggior parte degli eventi con tanti live pensati per far scatenare e ballare i fans più giovani e non solo. Il Cortile Platamone accoglierà l’appuntamento con I Patagarri, infine a Piazza Federico II di Svevia si terrà il live a ingresso gratuito “Hey Ho Let’s Go” che unirà in un’unica serata evento il punk rock internazionale di Marky Ramones e il rock’n’ roll della band rockabilly catanese The Boppin’ Kids.

CALENDARIO

SILENT BOB & SICK BUDD – 6 luglio VILLA BELLINI

MARKY RAMONE’S BLITZKRIEG - THE BOPPIN’ KIDS – 10 luglio Piazza Federico II di Svevia

PSICOLOGI – 13 luglio VILLA BELLINI

I PATAGARRI – 19 luglio CORTILE PLATAMONE

NAYT – 22 luglio VILLA BELLINI

CAPO PLAZA – 26 luglio VILLA BELLINI

TEENAGE DREAM PARTY – 02 agosto VILLA BELLINI

GEOLIER – 4 e 5 agosto VILLA BELLINI

LUCIO CORSI – 6 agosto VILLA BELLINI

TANANAI – 9 agosto VILLA BELLINI

BRUNORI SAS – 10 agosto VILLA BELLINI

GHALI – 12 agosto VILLA BELLINI

TONY BOY – 16 agosto VILLA BELLINI

MANU CHAO – 20 agosto VILLA BELLINI

FABRI FIBRA – 21 agosto VILLA BELLINI

ROCCO HUNT – 22 agosto VILLA BELLINI

GIANNA NANNINI – 23 agosto VILLA BELLINI

FRANCO126 – 24 agosto VILLA BELLINI

ROSARIO MIRAGGIO – 28 agosto VILLA BELLINI