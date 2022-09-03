SOTTOMARINO NUCLEARE RUSSO AVVISTATO DAVANTI ALLA SICILIA

Un sottomarino nucleare russo si troverebbe nelle acque italiane, fra Malta e la Sicilia. Secondo il media NavalNews, si tratterebbe di un sottomarino d'attacco probabilmente dotato di missili da croc...

Un sottomarino nucleare russo si troverebbe nelle acque italiane, fra Malta e la Sicilia. Secondo il media NavalNews, si tratterebbe di un sottomarino d'attacco probabilmente dotato di missili da crociera. Non è chiaro da quanto tempo il sottomarino operi nell'area, ma secondo la testata online potrebbe essere stato dislocato per sostituire l'incrociatore russo Marshal Ustinov che ha lasciato il Mediterraneo il 24 agosto.

"Al momento non è noto di che tipo di sottomarino si tratti - scrive NavalNews -. Siamo sicuri che sia a propulsione nucleare. La Russia ha già schierato sottomarini a propulsione nucleare nel Mediterraneo, ma non di frequente. Nel contesto attuale, è legato alla guerra in Ucraina. E anche alle recenti tensioni fra Serbia e Kosovo".

Secondo la testa BlackSeaNews, si tratterebbe del sottomarino K-266 Orel, uno dei sottomarini Oscar II ancora in servizio nella Flotta del Nord russa. Questo mezzo è stato modernizzato nel 2017 per i missili Onyx. Ieri, per diverse ore, nell'area dove sarebbe stata identificata la presenza del sottomarino russo si è notata un'intensa attività dell'aeronautica americana.