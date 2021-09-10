SOTTOPASSI SS 121, PATERNO’-CATANIA, PARTITI I LAVORI. LA SODDISFAZIONE DELL’ONOREVOLE GIUSEPPE ZITELLI.

«Finalmente ci siamo. Dopo quasi due anni trascorsi tra lunghi iter burocratici, adempimenti tecnici da avviare e ultimare, i tanto attesi lavori per l’adeguamento dei due sottopassi di via Rosolino P...

«Finalmente ci siamo. Dopo quasi due anni trascorsi tra lunghi iter burocratici, adempimenti tecnici da avviare e ultimare, i tanto attesi lavori per l’adeguamento dei due sottopassi di via Rosolino Pilo (svincolo per Piano Tavola verso via Luna) e dello svincolo Piano Tavola per Misterbianco, sono partiti.

Ho seguito ogni atto di questa lunga vicenda, passo dopo passo, soffrendo per i ritardi, determinati anche dalla pandemia, ma finalmente ci siamo riusciti.»

A parlare è il deputato Giuseppe Zitelli (Diventerà Bellissima) che annuncia così l’avvio dei lavori, scattati questa mattina, nel primo dei due sottopassi sulla Paternò-Catania, oggetto degli interventi.

Si è partiti dal sottopasso nei pressi dello svincolo Piano Tavola per Misterbianco. Un lavoro importantissimo in termini di sicurezza viaria.

I lavori prevedono, infatti, la pulizia del sottopasso e la sistemazione dello stesso per il regolare deflusso delle acque piovane ed evitare, così gli allagamenti che ad ogni violenta pioggia si verificano, intrappolando e mettendo in pericolo la vita degli sfortunati automobilisti e scooteristi in transito.

«L’impegno di questi mesi sono serviti a sbloccare un iter intricatissimo – dice ancora il deputato, Giuseppe Zitelli -.

Appena pochi giorni fa l’Anas ci ha comunicato che da Roma erano state sbloccate le somme per chiudere quest’azione che tutti attendevamo con ansia.

Le stagioni autunnale e invernale sono alle porte, sono arrivate già le prime piogge e questo impone un intervento risolutore per la sicurezza di tutti.

Voglio ringraziare l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone e l’Anas per quest’obiettivo raggiunto. Mi auguro adesso che le Amministrazioni comunali dei territori a ridosso degli svincoli, collaborino per migliorare l’azione compiuta.»

Gli interventi nei due sottopassi, rientrano nel finanziamento di circa 2,5 milioni di euro, risorse messe a disposizione con la riprogrammazione del “Patto per il sud” dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture, utilizzati per la gran parte per la ricostruzione del “Ponte Graci”, sulla Statale 121.