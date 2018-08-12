SP 92 TRAGICO SCHIANTO NELLA NOTTE MUORE UN GIOVANE 19 ENNE
SP 92 TRAGICO SCHIANTO NELLA NOTTE MUORE UN GIOVANE 19 ENNE
Quella che doveva essere una serata di festa, si trasforma invece in tragedia.
Ad essere coinvolti 4 giovani, che tornavano da una serata di festa avvenuta al rifugio Sapienza. Poco dopo l'una, 4 giovani a bordo di una Fiat 500, scendevano lungo la Sp 92.
All'improvviso, per cause sconosciute, hanno perso il controllo della vettura, andando a sbattere contro un muro in pietra lavica che delimita la carreggiata. L'impatto è stato terribile, due occupanti dell'auto sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo riportando serie ferite. Immediati i soccorsi, sul posto sono giunte tre ambulanze, due squadre di vigili del fuoco e pattuglie dei carabinieri. I due giovani sbalzati presentavano una situazione molto critica.
Uno di essi è stato portato al Cannizzaro, mentre l'altro, Ivan Pellegrino è stato portato all'ospedale Garibaldi centro di Catania, dove è deceduto oggi intorno alle 13.
Grande cordoglio con diversi messaggi postati sul suo profilo Facebook. Una tragedia del sabato sera, iniziata con il divertimento e finita con un decesso inaspettato.
Una morte assurda che si aggiunge a tante altre simili, e che forse, come sempre si sarebbe potuta evitare.