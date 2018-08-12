SP 92 TRAGICO SCHIANTO NELLA NOTTE MUORE UN GIOVANE 19 ENNE

Quella che doveva essere una serata di festa, si trasforma invece in tragedia.

Ad essere coinvolti 4 giovani, che tornavano da una serata di festa avvenuta al rifugio Sapienza. Poco dopo l'una, 4 giovani a bordo di una Fiat 500, scendevano lungo la Sp 92.

All'improvviso, per cause sconosciute, hanno perso il controllo della vettura, andando a sbattere contro un muro in pietra lavica che delimita la carreggiata. L'impatto è stato terribile, due occupanti dell'auto sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo riportando serie ferite. Immediati i soccorsi, sul posto sono giunte tre ambulanze, due squadre di vigili del fuoco e pattuglie dei carabinieri. I due giovani sbalzati presentavano una situazione molto critica.

Uno di essi è stato portato al Cannizzaro, mentre l'altro, Ivan Pellegrino è stato portato all'ospedale Garibaldi centro di Catania, dove è deceduto oggi intorno alle 13.

Grande cordoglio con diversi messaggi postati sul suo profilo Facebook. Una tragedia del sabato sera, iniziata con il divertimento e finita con un decesso inaspettato.

Una morte assurda che si aggiunge a tante altre simili, e che forse, come sempre si sarebbe potuta evitare.