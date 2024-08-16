SPACCIA DROGA A BORDO DI UN’AUTO, ARRESTATO UN VENTENNE A CATANIA

Ferragosto sereno nei luoghi a maggiore vocazione turistica e sulle spiagge del litorale etneo grazie all’operazione “Buon ferragosto sicuro”, che interessa i Carabinieri del Comando Provinciale etneo...

Ferragosto sereno nei luoghi a maggiore vocazione turistica e sulle spiagge del litorale etneo grazie all’operazione “Buon ferragosto sicuro”, che interessa i Carabinieri del Comando Provinciale etneo, con l’obiettivo di garantire sicurezza a cittadini e turisti durante le vacanze estive ed in particolare nel periodo a cavallo del 15 agosto.

Ed è in tale contesto che i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 21enne di Gravina di Catania, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La profonda conoscenza del territorio ha portato i militari dell’Arma a monitorare, in particolare, l’area di piazza Europa poiché, dalle informazioni ricevute grazie alla capillare rete informativa, sarebbe stata teatro di fenomeni di spaccio, anche dinnanzi a nuclei familiari e, soprattutto, davanti ai bambini.

Gli investigatori, quindi, hanno deciso di predisporre alcuni servizi, in modalità discreta, di osservazione e pedinamento a distanza durante i quali hanno individuato una Mercedes classe A il cui conducente, come un normale fattorino, effettuava delle strane fermate in alcuni punti di via G. Leopardi e viale Ruggero di Lauria.

Durante le brevissime soste, i Carabinieri, sono riusciti a vedere che delle persone lo avvicinavano, salivano a bordo dell’auto e solo dopo una manciata di secondi ne scendevano per andare subito via.

Considerata l’anomalia dei movimenti, i Militari della sezione Operativo di Piazza Dante, decidevano quindi di pedinarlo per, alla prima favorevole occasione, bloccarlo e quindi controllarlo.

In effetti, la successiva fermata del pusher in Piazza Europa è stata per lui “fatale” perché i Carabinieri, dopo aver visto salire sul mezzo una ragazza, certi che potesse essere una potenziale acquirente di droga, hanno fatto scattare l’intervento. Raggiunta, quindi, l’auto in un batter d’occhi, l’hanno subito circondata e hanno fatto scendere gli occupanti mettendoli in sicurezza.

L’azione è stata talmente rapida da permettere ai militari dell’Arma di sorprendere l’autista con la dose di marijuana ancora in mano, proprio quella che stava per cedere alla ragazza.

L’immediata perquisizione ha consentito, poi, agli investigatori di trovare, dentro il borsello del 21enne, altre 4 dosi di marijuana, una di hashish e la somma di 220,00 euro. Inoltre, ben occultati all’interno della ruota di scorta della Mercedes classe “A” sono stati trovati ulteriori 14 dosi di marijuana per un peso così complessivo di circa 80 grammi.

Il pusher è stato quindi posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, emettendo altresì nei suoi confronti un provvedimento per la sottoposizione ai “domiciliari”.