SPACCIATORE ARRESTATO IN VIA BENGASI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò (CT) hanno arrestato nella flagranza un 26enne, paternese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, i militari, durante un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio nel centro cittadino, hanno notato l’uomo in via Bengasi cedere delle bustine ad occasionali “clienti”.

Immediatamente bloccato e perquisito il fermato è stato trovato in possesso di 50 dosi di marijuana già confezionate e pronte per lo smercio, per un peso complessivo di 100 grammi, e la somma contante di 20 euro, ritenuta parziale provento dell’attività di spaccio. La droga ed il denaro sono stati sequestrati.

Nella circostanza sono stati bloccati ed identificati anche due giovani acquirenti che sono stati segnalati alla Prefettura.

L’arrestato è stato ristretto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.