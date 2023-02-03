SPACCIAVA DROGA DAL BALCONE DI CASA, 27ENNE ARRESTATO A CATANIA

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza un 27enne, pregiudicato catanese, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stu...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza un 27enne, pregiudicato catanese, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, nel transitare in via Ustica hanno notato i movimenti sospetti effettuati da un giovane in strada fermo nei pressi di un portone.

Nella circostanza il giovane, identificato poi per il 27enne, è stato avvicinato da una Citroen C3 il cui conducente, senza scendere dall’auto, gli ha consegnato una banconota da 10 euro.

A questo punto il 27enne, avvicinatosi all’altezza di uno dei balconi del palazzo ha ricevuto “dall’alto” una bustina in plastica lanciata da un complice, al cui interno sono stati poi trovati 10 grammi di marijuana.

I Carabinieri sono quindi intervenuti, interrompendo il protrarsi dell’azione delittuosa, bloccando il 27enne il quale, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso della somma di denaro contante di 50 €, ritenuti provento dello spaccio.

Successivamente i Carabinieri, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, sono riusciti ad avere accesso, tramite una finestra aperta, all’abitazione ubicata nel palazzo da dove, proprio da uno dei balconi, era stata lanciata la busta con la droga.

I militari, raggiunto l’appartamento in argomento, disabitato ed in fase di ristrutturazione, non hanno trovato il complice tuttavia, nella veranda del balcone hanno trovato 180 euro ritenuti provento dello spaccio, un bilancino di precisione intriso di sostanza stupefacente e materiale vario idoneo al confezionamento, tutto sottoposto a sequestro a carico di ignoti.

Il 27enne è stato posto dai Carabinieri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto