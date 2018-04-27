Spaccio di droga tra Enna e Catania. Sette provvedimenti

La squadra mobile di Enna ha arrestato, tra Leonforte e Catania, nell’ambito dell’operazione “L’anno del gallo”, tre persone, mentre altre 4 sono state sottoposte ad obbligo di firma, con l’accusa di...

La squadra mobile di Enna ha arrestato, tra Leonforte e Catania, nell’ambito dell’operazione “L’anno del gallo”, tre persone, mentre altre 4 sono state sottoposte ad obbligo di firma, con l’accusa di detenzione e spaccio di cocaina e marijuana.

Il gruppo criminale, secondo gli inquirenti, aveva costituito un asse di rifornimento della droga fra Catania e la provincia di Enna. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere, eseguite in collaborazione con la squadra mobile di Catania, sono state emesse dal Gip nisseno su richiesta della Procura di Caltanissetta. Le indagini, svolte dagli uomini della sezione antidroga e contrasto al crimine diffuso della squadra mobile di Enna e del commissariato di Leonforte, hanno accertato sia le fasi di approvvigionamento della droga, che la distribuzione tra i vari pusher per la vendita al dettaglio. Il gruppo, che all’occorrenza si serviva di alcuni fiancheggiatori esterni, reinvestiva subito, nell’acquisto di altre partite di stupefacente, il denaro guadagnato dall’incasso della vendita della droga. Per l’approvvigionamento della cocaina e della marijuana gli ennesi si rivolgevano prevalentemente a diversi fornitori di Catania.

Ulteriori dettagli saranno comunicati nel corso della conferenza stampa, che si terra’ alle 10.30 nella sala riunioni della Questura di Enna