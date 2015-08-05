Spadroneggia "Etna in giallo": appuntamento a martedì 11

La rassegna, curata dal giornalista paternese Salvo Fallica, si tiene a Nicolosi

95047.it Un nuovo successo di qualità culturale e di partecipazione di pubblico per il debutto inaugurale della quinta edizione di “Etna in giallo” a Nicolosi. L'incipit della manifestazione culturale,organizzata dal Comune di Nicolosi, coordinata culturalmente dal giornalista Salvo Fallica, quest'anno ha visto come protagonista lo scrittore Davide Camarrone. Il dialogo con Davide Camarrone, scrittore giallista e giornalista Rai, è stato incentrato su: “Letteratura, giallo e migranti. La Sicilia, terra di cultura e porta del Mediterraneo”. La riflessione è partita dal nuovo libro dell'autore, “Lampaduza” e si è estesa ai romanzi gialli dell'autore. Al dibattito, moderato da Salvo Fallica, sono intervenuti nel ruolo di “critici letterari inediti”: il giurista Bruno Caruso, docente universitario ed allievo di Massimo D'Antona, Giacomo Rota, segretario della Cgil di Catania, e Venera Tomaselli, docente di scienze sociali. Un dialogo che ha legato come è nello stile di Etna in giallo, letteratura e vita. Una fusione fra letteratura, filosofia, comunicazione ed attualità. Perché la cultura è multidisciplinare e non ha steccati, non può essere imprigionata in classificazioni e schematismi dogmatici. Il "giallo" diviene uno strumento per meditare criticamente sulla cultura e sull'attualità. Al dialogo con gli scrittori protagonisti ed i relatori (autorevoli personaggi in veste di “critici letterari inediti”), partecipa in maniera interattiva il pubblico. “Un dialogo aperto, critico e libero”, sottolinea Fallica. Il sindaco di Nicolosi, Nino Borzì afferma: “La cultura come luogo del confronto, come dimensione vitale, questa è la filosofia di “Etna in giallo” che attrae ogni anno sempre più persone, che vogliono ascoltare ed interloquire con scrittori, saggisti, giornalisti, intellettuali. Ogni aspetto culturale è curato dal coordinatore Fallica che opera in piena autonomia, noi mettiamo tutto il nostro impegno sul piano organizzativo e lo facciamo con passione intellettuale". L'assessore alla cultura, Stefania Laudani confessa la sua “emozione” ad ogni nuova stagione della manifestazione. “Personaggi prestigiosi della letteratura, del giornalismo, della cultura, ogni anno vengono a Nicolosi, e portano conoscenza, spirito critico e la loro umanità. Ad “Etna in giallo” i protagonisti raccontano i loro libri e molto di sé, della loro dimensione esistenziale".

Questi i prossimi eventi:

- Sezione speciale:

“Un personaggio si racconta... Storie di libri, storie di vita”

Dialogo con Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e coordinatore del comitato scientifico del “Cortile dei Gentili”

“Il cuore e l'infinito, le vie della spiritualità e la ragione”. Si partirà dal libro autobiografico “L'infinito nel cuore”.

Nella veste di “critici letterari inediti” il costituzionalista e docente universitario Agatino Cariola, l'artista-artigiano Barbaro Messina.

Martedì 11 agosto, ore 20.30 (piazza centrale di Nicolosi)

-Dialogo con Pier Luigi Vercesi, giornalista e scrittore. Direttore di “Sette”, magazine del “Corriere della Sera”. Autore de “Ne ammazza più la penna”.

“Gialli, segreti e curiosità della storia del giornalismo italiano”

Le vicende italiane fra Otto e Novecento rilette attraverso le storie professionali ed esistenziali di giornalisti...

Nella veste di “critici letterari inediti”: il rettore di Catania ed economista, Giacomo Pignataro, e Mario Bolognari, antropologo e direttore del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'università di Messina.

Venerdì 21 agosto, ore 20.30 (piazza centrale di Nicolosi)