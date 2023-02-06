SPAGNA, ALLARME SALMONELLA: «EVITATE TORTILLAS NON COTTE BENE»

Le autorità sanitarie spagnole hanno invitato i cittadini ad evitare di mangiare le 'tortilla de patatas' se non cotte bene dopo che più di 100 persone si sono ammalate di sospetto avvelenamento da sa...

Le autorità sanitarie spagnole hanno invitato i cittadini ad evitare di mangiare le 'tortilla de patatas' se non cotte bene dopo che più di 100 persone si sono ammalate di sospetto avvelenamento da salmonella per aver mangiato le famose frittate di uova e patate in un noto ristorante di Madrid.

Lo scrive il Guardian.

Finora 101 persone si sono ammalate - 13 delle quali hanno avuto bisogno di cure ospedaliere - dopo aver mangiato a Casa Dani, storica istituzione gastronomica della capitale spagnola. A fine gennaio Casa Dani, che serve fino a 700 tortillas al giorno, si è scusata per l'accaduto e ha dichiarato che avrebbe chiuso i battenti fino alla conclusione di un'indagine delle autorità sanitarie regionali.

María del Toro, ricercatrice presso il Centro di ricerca biomedica La Rioja nel nord della Spagna, ha esortato le persone a fare attenzione quando si mangiano piatti a base di uova nei ristoranti e quando li si prepara a casa.