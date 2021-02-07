SPANK INVESTITO E SALVATO ADESSO CERCA CASA

Storie a lieto fine che ci fa sempre piacere raccontare. Spank (il nome glielo abbiamo dato noi perché si tratta di un cane randagio) è stato vittima di un incidente durante le festività natalizie. In...

Storie a lieto fine che ci fa sempre piacere raccontare. Spank (il nome glielo abbiamo dato noi perché si tratta di un cane randagio) è stato vittima di un incidente durante le festività natalizie. Investito da un furgone che, neanche a dirlo, ha continuato a percorre la sua strada come se nulla fosse accaduto, è stato salvato da due donne, che transitavano nello stesso momento sulla strada che da Paternò porta a Belpasso. Sul luogo intervenivano prontamente i vigili urbani di Paternò e quelli di Belpasso, coadiuvati dall’ambulanza messa a disposizione da un’associazione che si occupa di salvare gli animali. Una zampa rotta, tanta paura e una convalescenza durata quasi due mesi. Adesso Spank sta bene, ha ripreso a correre e gode di ottima salute, potrebbe essere rilasciato in questi giorni e tornare alla sua vita di sempre, ma ci farebbe piacere trovare una famiglia in grado di accudirlo e coccolarlo.

Abbandono e randagismo sono due fenomeni a cui ancora non si riesce a dare un freno. Il lavoro dei volontari e dei vigili urbani per poter gestire questi due grandi problemi è infinito, ma non sempre riescono a bilanciare i conti.

Ci sono tanti motivi per adottare un cane, ce n’è uno in più quando il miglior amico dell’uomo merita una seconda opportunità. Intanto, ci preme ringraziare il comandante Antonino La Spina, (ha fatto il suo dovere, indubbiamente, ma lo ha fatto con lo stile che da sempre lo contraddistingue), la Polizia Municipale di Paternò e di Belpasso e l’associazione che ha prestato le cure necessarie in questi mesi.

Per adottare Spank chiama il 3342462381