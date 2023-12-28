SPARANO UN COLPO DI FUCILE PER TENTARE DI RUBARE UN'AUTO A CATANIA

Un colpo di fucile è stato esploso contro un'auto durante un tentativo di furto di un'autovettura nel popoloso rione di Librino a Catania.Ad agire, ieri mattina , in viale Bummaccaro, sarebbero stati...

Ad agire, ieri mattina , in viale Bummaccaro, sarebbero stati due banditi che hanno bloccato una Fiat Panda guidata da un operatore ecologico nel tentativo di rubarla.

Durante le fasi del tentativo di rapina uno dei due banditi avrebbe esploso un colpo di fucile contro un'auto in sosta. I due sono poi fuggiti.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia scientifica. Indaga la squadra mobile della Questura che sta sentendo la vittima e stanno acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona.