SPARATORIA DOPO UNA RISSA A CATANIA, FERITO PATERNESE

La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta dopo il ferimento di un uomo con un colpo di pistola a un gomito a seguito di una colluttazione tra due "gruppi contrapposti" avvenuta in via Palermo.

Da una prima ricostruzione, uno scooter avrebbe fermato un'auto sulla quale c'erano tre giovani e avrebbero dato vita a una rissa.

Quando i tre sono andati via, uno dei motociclisti ha esploso alcuni colpi di pistola ferendo uno dei passeggeri.

L'uomo attinto da colpi d'arma da fuoco, originario di Paternò, ha riportato ferite su un gomito, mano e polso ed è ricoverato presso l'ospedale Garibaldi. Altri due feriti hanno ricevuto una diagnosi di 30 giorni per lesioni varie causate dalle percosse ricevute

.Sull'episodio indagano i carabinieri che non escludono alcun movente, anche se sembra poco credibile la pista della criminalità organizzata.