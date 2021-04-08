SPARATORIA A CATANIA, UOMO COLPITO ALLA TESTA DAVANTI CASA: È GRAVE

La polizia sta indagando sul tentato omicidio di 52enne, Biagio Di Grazia, centrato da un colpo di pistola alla testa davanti la porta di casa sua, ieri sera, nel popoloso rione di Monte Po'. L'uomo è...

La squadra mobile ha sentito familiari e amici di Di Grazia per ricostruire la sua personalità e le sue frequentazioni per risalire al movente della sparatoria.