SPARATORIA A NAPOLI, LA PICCOLA NOEMI È FUORI PERICOLO

È fuori pericolo la bambina di 4 anni ferita a Napoli il 3 maggio scorso in un agguato di camorra.

La piccola Noemi S., che era stata colpita ai polmoni durante una sparatoria in piazza Nazionale, secondo il bollettino emesso dai medici dell'ospedale pediatrico Santobono "è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente.

La bambina respira spontaneamente senza necessita di supporto di ossigeno".

"I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento - si legge ancora nell'informativa dei sanitari - la prognosi quoad vitam è sciolta.

Il prossimo bollettino sarà diramato tra 7 giorni".