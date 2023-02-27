SPARATORIA AD ACI SANT'ANTONIO, MORTO UN UOMO DI 51 ANNI, CACCIA ALL'ASSASSINO

E'morto nell'ospedale di Acireale un uomo di 51 anni che era stato ferito con colpi di arma da fuoco davanti a un circolo privato ad Aci Sant'AntonioLa vittima si chiamava Francesco Ilardi ed è stato...

La vittima si chiamava Francesco Ilardi ed è stato raggiunto da almeno due proiettili alle spalle, forse mentre tentava di fuggire.

Aveva un vecchio precedente penale per truffa. A sparare sarebbe stato un sicario a bordo di un'auto, ma la dinamica resta ancora tutta da capire e per questo i carabinieri della compagnia di Acireale e del comando provinciale di Catania, che indagano sull'agguato, stanno acquisendo le registrazioni di sistemi di videosorveglianza della zona.

Secondo una prima ricostruzione, chi ha sparato aspettava l'uomo, quindi ne conosceva le abitudini. Indagini sono in corso sulla personalità della vittima e le sue frequentazioni per risalire a un possibile movente. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.