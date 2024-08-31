SPARATORIA IN UN BAR A GIARRE, FERITO UN CARABINIERE. CACCIA ALL’UOMO CHE HA FATTO FUOCO

Un brigadiere dei Carabinieri è rimasto ferito di striscio alla testa durante una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri nella caffetteria La Briciola di Trepunti, una frazione di Giarre, nel...

A sparare sarebbe stato un avventore che, con un suo amico, in compagnia di due donne, poco prima aveva avuto uno scontro col il titolare del locale, che aveva danneggiato.

Era andato via minacciando una rappresaglia: 'torno e ti sparo'. L'esercente aveva chiamato i Carabinieri che erano sul posto quando l'uomo è tornato e ha sparato diversi colpi contro il locale ferendo in modo non grave il militare dell'Arma che è ricoverato nell'ospedale di Giarre.

Dopo la sparatoria è scattata una caccia all'uomo e a un suo complice, che sono fuggiti in auto. Il ricercato è un 50enne che in passato era stato denunciato per detenzione di armi, danneggiamento e violenza.