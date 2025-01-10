SPARI IN PIAZZA PALESTRO: Il 21 ENNE MUORE NELLA NOTTE, VENTENNE SI COSTITUISCE

Si è conclusa tragicamente la vicenda della sparatoria avvenuta ieri pomeriggio in piazza Palestro a Catania. Giuseppe Francesco Castiglione, il giovane di 21 anni rimasto gravemente ferito dai colpi...

Si è conclusa tragicamente la vicenda della sparatoria avvenuta ieri pomeriggio in piazza Palestro a Catania. Giuseppe Francesco Castiglione, il giovane di 21 anni rimasto gravemente ferito dai colpi di pistola sparati da un coetaneo, è deceduto durante la notte a causa delle lesioni riportate.

La sparatoria è avvenuta intorno alle ore 15, suscitando grande sgomento tra i presenti.

L’aggressore, un ventenne, si era dato alla fuga subito dopo l’accaduto ma si è costituito poche ore dopo presso la caserma dei Carabinieri di Misterbianco.

Secondo le prime ricostruzioni, il movente dell’omicidio sembrerebbe essere di natura passionale, legato a dissidi riguardanti una donna. Gli inquirenti stanno approfondendo i dettagli per accertare con precisione le dinamiche e le motivazioni che hanno portato al tragico epilogo.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale Garibaldi Centro, le condizioni di Giuseppe Francesco Castiglione erano apparse da subito critiche. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma purtroppo i medici non hanno potuto salvarlo.

La Procura di Catania ha immediatamente avviato un’inchiesta sull’accaduto. Le autorità stanno lavorando per raccogliere prove e testimonianze utili a chiarire tutti gli aspetti di questa drammatica vicenda, che ha sconvolto l’intera comunità.

Questo omicidio rappresenta un episodio di violenza che lascia un segno profondo nella città, richiamando l’attenzione sull’urgenza di affrontare il problema della sicurezza e delle tensioni sociali che spesso sfociano in gesti estremi.