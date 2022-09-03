Spartitraffico A29 'trafigge' parabrezza auto, un ferito

Un incidente autonomo si è verificato stamattina all'alba, proprio all'inizio dell'A29 Mazara del ValloPalermo.Un Free Land Rover condotto da F.C. 21 anni, residente a Mazara del Vallo, è finito sullo...

Un incidente autonomo si è verificato stamattina all'alba, proprio all'inizio dell'A29 Mazara del ValloPalermo.

Un Free Land Rover condotto da F.C. 21 anni, residente a Mazara del Vallo, è finito sullo spartitraffico di ferro che separa le due carreggiate dell'autostrada. Le lamiere hanno spaccato il parabrezza e si sono conficcate all'interno dell'abitacolo. Il giovane che era alla guida è rimasto ferito ed è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale "Abele Ajello" di Mazara del Vallo.

I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Mazara del Vallo. (ANSA).