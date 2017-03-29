Spesa “gratis” all’IPERCOOP: Marito e moglie in manette

Carabinieri della Stazione di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato di 43 anni e la consorte 44enne, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in...

Carabinieri della Stazione di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato di 43 anni e la consorte 44enne, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

La preziosa collaborazione tra gli addetti alla sicurezza del centro commerciale KATANÈ, ubicato in quella Via Salvatore Quasimodo, ed i carabinieri, ieri pomeriggio ha consentito ad una pattuglia dell’Arma di intervenire e bloccare i coniugi mentre si stavano allontanando dal sito con due borsoni colmi di generi alimentari rubati poco prima dal supermercato Ipercoop.

La refurtiva, del valore complessivo di circa 200 euro, è stata restituita al direttore dell’esercizio commerciale.