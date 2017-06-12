SPOGLIO IN TEMPO REALE AGGIORNATO ALLE ORE 09.00
ELENCO SEZIONI IN AGGIORNAMENTO:
SEZIONE 1
Naso 207
Distefano 184
La Delfa 71
Mangano 41
Lombardo 11
SEZIONE 4
Naso 189
Distefano 121
La Delfa 71
Mangano 27
Lombardo 6
SEZIONE 5
Naso 225
Distefano 168
La Delfa 119
Mangano 36
Lombardo 16
SEZIONE 6
Naso 163
Distefano 164
La Delfa 74
Mangano 42
Lombardo 14
SEZIONE 7
Naso 208
Distefano 217
La Delfa 78
Mangano 38
Lombardo 6
SEZIONE 12
Naso 278
Distefano 192
La Delfa 122
Mangano 44
Lombardo 6
SEZIONE 21
Naso 287
Distefano 179
La Delfa 43
Mangano 17
Lombardo 2
SEZIONE 22
Naso 263
Distefano 194
La Delfa 94
Mangano 49
Lombardo 8
SEZIONE 23
Naso 350
Distefano 158
La Delfa 92
Mangano 44
Lombardo 13
SEZIONE 25
Naso 296
Distefano 171
La Delfa 105
Mangano 37
Lombardo 3
SEZIONE 26
Naso 293
Distefano 145
La Delfa 89
Mangano 32
Lombardo 3
SEZIONE 28
Naso 410
Distefano 147
La Delfa 120
Mangano 44
Lombardo 4
SEZIONE 31
Naso 284
Distefano 170
La Delfa 92
Mangano 63
Lombardo 7
SEZIONE 34
Naso 382
Distefano 136
La Delfa 95
Mangano 40
Lombardo 10
SEZIONE 37
Naso 326
Distefano 206
La Delfa 88
Mangano 51
Lombardo 2
SEZIONE 39
Naso 291
Distefano 170
La Delfa 139
Mangano 34
Lombardo 3
SEZIONE 40
Naso 338
Distefano 162
La Delfa 90
Mangano 35
Lombardo 6
SEZIONE 41
Naso 235
Distefano 119
La Delfa 93
Mangano 42
Lombardo 7
SEZIONE 43
Naso 159
Distefano 102
La Delfa 70
Mangano 25
Lombardo 9
SEZIONE 44
Naso 144
Distefano 139
La Delfa np
Mangano np
Lombardo np
SEZIONE 45
Naso 282
Distefano 205
La Delfa 124
Mangano 30
Lombardo 9
SEZIONE 46
Naso 257
Distefano 182
La Delfa 111
Mangano 65
Lombardo 2
SEZIONE 47
Naso 5
Distefano 4
La Delfa 1
Mangano 2
Lombardo .0