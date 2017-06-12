95047

SPOGLIO IN TEMPO REALE AGGIORNATO ALLE ORE 09.00

12 giugno 2017 08:56
SPOGLIO IN TEMPO REALE AGGIORNATO ALLE ORE 09.00 -
Spoglio in tempo reale
ELENCO SEZIONI IN AGGIORNAMENTO:

SEZIONE 1

Naso 207

Distefano  184

La Delfa 71

Mangano 41

Lombardo 11

SEZIONE 4

Naso 189

Distefano  121

La Delfa 71

Mangano 27

Lombardo 6

SEZIONE 5

Naso 225

Distefano  168

La Delfa 119

Mangano 36

Lombardo 16

SEZIONE 6 

Naso 163

Distefano  164

La Delfa 74

Mangano 42

Lombardo 14

SEZIONE 7

Naso 208

Distefano  217

La Delfa 78

Mangano 38

Lombardo 6

SEZIONE 12

Naso 278

Distefano  192

La Delfa 122

Mangano 44

Lombardo 6

SEZIONE 21

Naso 287

Distefano  179

La Delfa 43

Mangano 17

Lombardo 2

SEZIONE 22

Naso 263

Distefano  194

La Delfa 94

Mangano 49

Lombardo 8

SEZIONE 23

Naso 350

Distefano  158

La Delfa 92

Mangano 44

Lombardo 13

SEZIONE 25

Naso 296

Distefano  171

La Delfa 105

Mangano 37

Lombardo 3

SEZIONE 26

Naso 293

Distefano  145

La Delfa 89

Mangano 32

Lombardo 3

SEZIONE 28

Naso 410

Distefano  147

La Delfa 120

Mangano 44

Lombardo 4

SEZIONE 31

Naso 284

Distefano  170

La Delfa 92

Mangano 63

Lombardo 7

SEZIONE 34

Naso 382

Distefano 136

La Delfa 95

Mangano 40

Lombardo 10

SEZIONE 37

Naso 326

Distefano 206

La Delfa 88

Mangano 51

Lombardo 2

SEZIONE 39

Naso 291

Distefano 170

La Delfa 139

Mangano 34

Lombardo 3

SEZIONE 40 

Naso 338

Distefano 162

La Delfa 90

Mangano 35

Lombardo 6

SEZIONE 41 

Naso 235

Distefano 119

La Delfa 93

Mangano 42

Lombardo 7

SEZIONE 43

Naso 159

Distefano 102

La Delfa 70

Mangano 25

Lombardo 9

SEZIONE 44

Naso 144

Distefano 139

La Delfa np

Mangano np

Lombardo np

SEZIONE 45

Naso 282

Distefano 205

La Delfa 124

Mangano 30

Lombardo 9

SEZIONE 46

Naso 257

Distefano 182

La Delfa 111

Mangano 65

Lombardo 2

SEZIONE 47 

Naso 5

Distefano 4

La Delfa 1

Mangano 2

Lombardo .0

