SPOSTA ARMI DA UN’ABITAZIONE ALL’ALTRA SENZA COMUNICARLO, DENUNCIATO

Aveva spostato le armi in suo possesso da un’abitazione all’altra, ricadenti in due comuni differenti, senza darne comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio.Per questa...

Aveva spostato le armi in suo possesso da un’abitazione all’altra, ricadenti in due comuni differenti, senza darne comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio.

Per questa ragione, nell’ambito delle attività di controllo dei requisiti soggettivi per la detenzione delle armi, gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza “Borgo Ognina” hanno denunciato un uomo di 66 anni ritenuto responsabile del reato di detenzione illegale di armi da fuoco.

Nel dettaglio, l’uomo aveva spostato le armi di cui era in possesso, una pistola calibro 7.65 e un’altra calibro 6.35, dalla casa di Sant’Agata Li Battiati alla nuova abitazione di Catania, senza però adempiere all’obbligo di legge che, in caso di spostamento delle armi in un nuovo luogo di detenzione, dispone la ripetizione della denuncia all’autorità territorialmente competente entro le successive 72 ore.

In queste circostanze la pena prevista è l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda di 206 euro