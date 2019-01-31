SS 121; ANCORA SANGUE: UN 45ENNE DI BIANCAVILLA TRAVOLTO DA AUTO

***FLASH**Si tinge ancora di rosso l'asfalto della Ss 121, in territorio di Belpasso, poco prima dello svincolo per la Zona Industriale.Un 45enne A.L. di Biancavilla, che era arrivato fin lì a bordo d...

Si tinge ancora di rosso l'asfalto della Ss 121, in territorio di Belpasso, poco prima dello svincolo per la Zona Industriale.

Un 45enne A.L. di Biancavilla, che era arrivato fin lì a bordo di una Lancia Y, sceso a piedi per andare a prelevare della benzina nel vicino rifornimento, per cause sconosciute è stato travolto da un furgone in transito, proprio mentre si apprestava a scendere o risalire sulla vettura.

L'impatto è stato violentissimo. L'uomo è stato travolto e trascinato sull'asfalto.

Sul posto l'ambulanza del 118 e i carabinieri di Paternò. Purtroppo per l'uomo, non c'è stato nulla da fare.

