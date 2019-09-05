SS 121 BLOCCATA PER DEMOLIRE UN PONTE: TRAFFICO NEL CAOS, PROBLEMI PER QUALCHE GIORNO

Con un comunicato fatto girare dopo che il caos era già scoppiato da Piano Tavola fino a Misterbianco, l’Anas ha avvertito del blocco della SS 121, nel tratto tra Motta S. Anastasia e Misterbianco, a...

Con un comunicato fatto girare dopo che il caos era già scoppiato da Piano Tavola fino a Misterbianco, l’Anas ha avvertito del blocco della SS 121, nel tratto tra Motta S. Anastasia e Misterbianco, a causa della demolizione di un ponte seriamente danneggiato da un trasporto eccezionale non autorizzato. Chilometri di file in entrambe le direzioni e problemi anche nei paesi limitrofi in cui molte auto si sono riversate. E’ incredibile come un intervento del genere non sia stato programmato e soprattutto non siano stati avvisati i tanti pendolari che la percorrono per lavoro. Ancora una volta, la gestione dei lavori in Sicilia, lascia pesanti strascichi, e soprattutto non ha nessun rispetto per gli utenti della strada. Da una prima stima, sembra che i lavori saranno completati entro tre giorni, pertanto, si raccomanda agli automobilisti che devono transitare da quelle parti, di cercare strade alternative e di prevedere i tempi di percorrenza sicuramente allungati.

QUESTO IL COMUNICATO:

La strada statale 121 “Catanese” è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Misterbianco (km 8,000) e Piano Tavola (km 10,000). Il provvedimento si è reso necessario poiché un trasporto eccezionale non autorizzato ha urtato, danneggiandolo irreparabilmente, il sovrappasso della via comunale Giuseppe Verdi – al confine tra i territori comunali di Motta Sant’Anastasia e Misterbianco – che scavalca la statale in corrispondenza dello svincolo. I tecnici di Anas e quelli del comune di Motta Sant’Anastasia, giunti sul posto per i rilievi, hanno constatato che gli ingenti danni alla struttura non consentono la riparazione del cavalcavia che, pertanto, sarà immediatamente demolito.

La statale sarà riaperta al termine delle operazioni di demolizione, che saranno ultimate entro tre giorni.

«Il danneggiamento del Ponte Graci, sulla Statale 121 rischia di creare gravissimi disagi alla viabilità non solo fra Misterbianco e Motta Sant’Anastasia, ma anche in direzione Paternò e verso altri centri nevralgici della provincia di Catania.

Nel pomeriggio ci siamo sentiti con il capo compartimento Anas per la Sicilia, Valerio Mele, e abbiamo convenuto sulla necessità di scongiurare tali difficoltà per la circolazione stradale. Il Governo Musumeci è dunque pronto a stanziare subito un milione di euro per la ricostruzione del Ponte Graci, opera essenziale per un rapido ritorno alla normalità. Abbiamo chiesto all’Anas tempi più che celeri sia nella demolizione che, soprattutto, nel ripristino dell’infrastruttura, utilizzando anche gli accordi quadro già in esercizio».

Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone dopo l’avvio urgente, da parte di Anas, dei lavori di demolizione del sovrappasso sulla strada statale 121, nel tratto fra gli svincoli di Misterbianco e Piano Tavola. Secondo quanto diffuso da Anas il ponte Graci, arteria che collega Misterbianco a Motta Sant’Anastasia, è stato irrimediabilmente danneggiato dall’impatto di un mezzo pesante.

Nel pomeriggio l’assessore ha inviato sul posto due componenti del proprio ufficio di gabinetto per raccordarsi con Anas sui lavori e relazionare sulle condizioni del cavalcavia.