SS 121 CHIUSA AL TRAFFICO PER DEI LAVORI SUL PONTE GRACI
AGGIORNAMENTO ORE 16.30Superstrada SS 121 CHIUSA AL TRAFFICO a partire dallo svincolo di Misterbianco fino all'uscita Pianto Tavola in direzione Paternò e dall'uscita Misterbianco/Motta Sant'Anastasia...
Superstrada SS 121 CHIUSA AL TRAFFICO a partire dallo svincolo di Misterbianco fino all'uscita Pianto Tavola in direzione Paternò e dall'uscita Misterbianco/Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.
La chiusura è dovuta per una serie di verifiche e lavori sul cavalcavia Graci, sulla superstrada 121
Al momento, traffico congestionato con code di ben 4 km, si consigliano percorsi alternativi
Lunghe code questa mattina ed tuttora in corso sulla ss 121 in direzione Paternò.
Per una serie di verifiche sul cavalcavia Graci, sulla superstrada 121, in direzione Paternò all’altezza dello svincolo Misterbianco, traffico congestionato in direzione Paternònel tratto che va, tra lo svincolo Motta Anastasia e lo svincolo Piano tavola, con la chiusura di una corsia, che costringe conseguentemente le auto in transito a posizionarsi su una sola fila.
La coda delle auto in questo momento arriva ben oltre lo svincolo Misterbianco centro