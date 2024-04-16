SS 121, CHIUSURA TEMPORANEA SOTTOPASSO DIREZ. CATANIA PER LAVORI

Il Comune di Misterbianco ha reso noto tramite i suoi canali social che, per lavori di manutenzione stradale, il sottopasso della SS 121 a Misterbianco in direzione Catania sarà chiuso al traffico ogg...

Il Comune di Misterbianco ha reso noto tramite i suoi canali social che, per lavori di manutenzione stradale, il sottopasso della SS 121 a Misterbianco in direzione Catania sarà chiuso al traffico oggi, martedì 16 e mercoledì 17 aprile.

Tale chiusura avrà un impatto significativo sul normale flusso di veicoli, specialmente per coloro che si dirigono verso Catania o nelle zone sud di Misterbianco, tra cui Sieli, via Pilata e le aree circostanti. Gli automobilisti interessati dovranno pianificare percorsi alternativi durante questi giorni.

Per quanto riguarda i trasporti pubblici, la Ferrovia Circumetnea ha comunicato che il servizio autobus non subirà variazioni, garantendo così un'opzione affidabile per chi dipende dai mezzi pubblici per i propri spostamenti.

Si invitano tutti i cittadini interessati a prestare particolare attenzione agli aggiornamenti e alle eventuali ulteriori informazioni fornite dalle autorità locali per ridurre al minimo i disagi causati da questa temporanea interruzione della viabilità.