SS 121: GRAVE INCIDENTE TRA PALAZZOLO E PATERNO', MOTOCICLISTA FERITO

Pochi minuti fa, un grave incidente è avvenuto sulla SS 121 da Catania a Paternò, precisamente nel tratto tra gli svincoli di Palazzolo e Paternò.

Il coinvolto principale sembra essere stato un motociclista a bordo di una Kawasaki, che per cause ancora sconosciute è finito contro il guard rail dopo essere stato sbalzato dalla moto, la quale ha continuato a scivolare sull'asfalto per una lunga distanza.

Al momento, non si hanno notizie di altri veicoli coinvolti, ma è ancora presto per comprendere appieno la dinamica dell'incidente.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti due ambulanze del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Il personale medico del 118 sta attualmente prestando le prime cure al motociclista ferito.

Il 38 enne di Belpasso, ha riportato serie serie ed è stato trasportato all’ospedale San Marco di Catania per gli accertamenti e le cure del caso

Nel frattempo, i carabinieri stanno gestendo il traffico e hanno chiuso il tratto di strada interessato, con deviazione allo svincolo di Palazzolo.

Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sull'incidente.