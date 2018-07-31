SS 121 INCIDENTE AUTONOMO IN DIREZIONE CATANIA
A cura di Redazione
31 luglio 2018 15:03
Incidente autonomo si è verificato intorno alle ore 14.30, sulla ss121 nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Catania
L’impatto è stato autonomo, un autovettura è andata a sbattere contro il guardrail per fortuna senza gravi conseguenze
Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha regolato il traffico, si registrano code.
Ecco le foto:
