95047

SS 121 INCIDENTE AUTONOMO IN DIREZIONE CATANIA

SS 121 INCIDENTE AUTONOMO IN DIREZIONE CATANIA

A cura di Redazione Redazione
31 luglio 2018 15:03
SS 121 INCIDENTE AUTONOMO IN DIREZIONE CATANIA -
News
Condividi

Incidente autonomo si è verificato intorno alle ore 14.30, sulla ss121  nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Catania

L’impatto è stato autonomo, un autovettura è andata a sbattere contro il guardrail per fortuna senza gravi conseguenze

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale  che ha regolato il traffico, si registrano code.

Ecco le foto:

SS 121 INCIDENTE AUTONOMO IN DIREZIONE CATANIA
SS 121 INCIDENTE AUTONOMO IN DIREZIONE CATANIA

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047