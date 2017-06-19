SS 121, INCIDENTE NEI PRESSI DI ETNAPOLIS, AUTO IN CODA

Incidente nei pressi di Etnapolis. Coinvolto un giovane che viaggiava a bordo di uno scooter in direzione Paternò. Non sono chiare le dinamiche dello scontro, da una prima ricostruzione sembra che l'i...

Incidente nei pressi di Etnapolis. Coinvolto un giovane che viaggiava a bordo di uno scooter in direzione Paternò. Non sono chiare le dinamiche dello scontro, da una prima ricostruzione sembra che l'incidente sia stato autonomo, con il giovane che ha perso il controllo dello scooter e sarebbe rotolato a terra, procurandosi vari traumi, tra cui alcuni facciali. Subito sono intervenuti gli uomini del 118, e una pattuglia di carabinieri di Belpasso. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti.

