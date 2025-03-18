SS 121 PATERNÒ-CATANIA: IN ARRIVO INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA RAMPA DI USCITA

Entro il 2025 partiranno i lavori per stabilizzare e mettere in sicurezza la rampa di uscita dalla Ss 121 Paternò-Catania, che funge da collegamento tra la strada statale e la Provinciale 121, in pass...

Entro il 2025 partiranno i lavori per stabilizzare e mettere in sicurezza la rampa di uscita dalla Ss 121 Paternò-Catania, che funge da collegamento tra la strada statale e la Provinciale 121, in passato danneggiata dalle frane.

La decisione è il frutto del confronto avuto stamane presso gli Uffici di piazza Ignazio Florio tra il direttore Sergio Tumminello e il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria sull’arteria viaria, per una lunghezza complessiva di circa 340 metri, oltre a opere di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico su questo snodo strategico per tutto il comprensorio e nell’area del comune etneo.

“Interveniamo per garantire all’utenza la massima sicurezza delle nostre arterie viarie, a salvaguardia della pubblica incolumità – commenta il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani alla guida della Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico – ma anche perché consapevoli del carattere strategico dei collegamenti per la crescita del territorio. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria un tempo eseguiti dalle Province e ai quali destiniamo ingenti risorse economiche”.

La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico ha già affidato i servizi di progettazione esecutiva. L’importo complessivo dei lavori è di 1 milione e 650 mila euro del fondo Fsc 2021/2027 inseriti nell’ambito della proposta del Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. L’intervento comporterà la stabilizzazione geotecnica della rampa con soluzioni per la gestione e lo smaltimento delle acque superficiali e con paratie di pali con cordolo di ancoraggio in testa lungo il margine di valle della carreggiata.