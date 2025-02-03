SS 121, RALLENTAMENTI VERSO PATERNÒ: LUNGHE CODE PER LAVORI STRADALI
Misterbianco, 3 febbraio 2024 – Pomeriggio di disagi per gli automobilisti in transito sulla superstrada 121 in direzione Paternò. A causare le difficoltà di percorrenza sono i lavori in corso nei pre...
Misterbianco, 3 febbraio 2024 – Pomeriggio di disagi per gli automobilisti in transito sulla superstrada 121 in direzione Paternò.
A causare le difficoltà di percorrenza sono i lavori in corso nei pressi dello svincolo Motta Sant’Anastasia/Misterbianco, che hanno provocato un significativo rallentamento del traffico.
Le code si estendono già dallo svincolo di Misterbianco Centro, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati per chi si trova a transitare in zona.
Nonostante l’assenza di incidenti, la situazione sta creando forti disagi per chi deve raggiungere le località a valle della superstrada.
Si consiglia agli automobilisti di valutare percorsi alternativi o di posticipare gli spostamenti nelle ore di maggiore criticità, in attesa che la viabilità torni alla normalità.