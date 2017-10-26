Incidente questa mattina poco dopo le 8.00 sulla strada statale 121 nei pressi dello svincolo Piano Tavola, in direzione Catania.Per cause ancora da chiarire, tre autovetture si sono tamponate.Quattro...

Incidente questa mattina poco dopo le 8.00 sulla strada statale 121 nei pressi dello svincolo Piano Tavola, in direzione Catania.

Per cause ancora da chiarire, tre autovetture si sono tamponate.

Quattro persone sono rimaste ferite, sul luogo dell'incidente sono intervenute tre ambulanze del 118 che hanno portato i feriti, anche se non gravi nei diversi ospedali della zona.

Lunghe code si sono verificate, la circolazione è tornata alla normalità soltanto dopo la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

Sul posto gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro.

SS 121: TAMPONAMENTO A CATENA NEI PRESSI DI PIANO TAVOLA 1/2 Successivo »

IN AGGIORNAMENTO