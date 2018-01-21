95047

SS 121 TAMPONAMENTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA - LE FOTO

Tamponamento sulla ss121, in direzione Paternò, nei pressi dello svincolo Piano tavola- Zona industriale

21 gennaio 2018 21:20
Nel tamponamento verificatosi intorno alle ore 20.30, sono coinvolti quattro autovetture

Sul posto sono presenti i soccorsi , ed i carabinieri per i rilievi del caso

Secondo le prime informazioni, per fortuna, nessuna conseguenza per gli occupanti dei veicoli.

Segnalate lunghissime code

IN AGGIORNAMENTO

