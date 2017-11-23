95047

SS 121: TAMPONAMENTO NEI PRESSI DI PIANO TAVOLA

23 novembre 2017 17:13
News
Incidente questo pomeriggio  poco dopo le 14.00 sulla strada statale 121 nei pressi dello svincolo Piano Tavola, in direzione Paternò.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento tra un autovettura e un camion, sul posto sono intervenuti una ambulanza  ed i carabinieri, che ancora sono impegnati sul posto insieme al personale dell'Anas.

Dalle prime notizie, sembra che, fortunatamente, non ci sono stati gravi feriti, ma solo qualche piccola contusione e un po' di spavento.
L'incidente ha provocato
Lunghissime code anche se ora la circolazione sta tornando alla normalità

 

