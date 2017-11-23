SS 121: TAMPONAMENTO NEI PRESSI DI PIANO TAVOLA

Incidente questo pomeriggio poco dopo le 14.00 sulla strada statale 121 nei pressi dello svincolo Piano Tavola, in direzione Paternò.Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento tr...

Incidente questo pomeriggio poco dopo le 14.00 sulla strada statale 121 nei pressi dello svincolo Piano Tavola, in direzione Paternò.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento tra un autovettura e un camion, sul posto sono intervenuti una ambulanza ed i carabinieri, che ancora sono impegnati sul posto insieme al personale dell'Anas.

Dalle prime notizie, sembra che, fortunatamente, non ci sono stati gravi feriti, ma solo qualche piccola contusione e un po' di spavento.

L'incidente ha provocato

Lunghissime code anche se ora la circolazione sta tornando alla normalità