SS 121, ubriaco guida contromano nella notte: fermato 51enne, patente ritirata

Segnalato al 112, l’uomo è stato intercettato dai Carabinieri a Misterbianco e si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.

È stata una segnalazione al 112 a consentire ai Carabinieri della Compagnia di Paternò di intervenire tempestivamente e mettere in sicurezza un tratto della SS 121, dove un’autovettura stava procedendo contromano, creando una situazione di concreto pericolo per gli altri automobilisti.

L’episodio si è verificato nel corso della notte, quando al 112 è giunta la segnalazione relativa a un’utilitaria che, lungo la trafficata arteria stradale, procedeva in direzione opposta rispetto al normale senso di marcia.

Ricevuta la comunicazione, i militari si sono immediatamente diretti lungo la strada statale, riuscendo a intercettare il veicolo presso un’area di servizio nel territorio di Misterbianco.

Al volante dell’auto è stato identificato un 51enne di Mascalucia che, al momento del controllo, è apparso ai militari in evidente stato di ebbrezza.

La situazione ha quindi richiesto particolare attenzione, considerato il potenziale rischio per la sicurezza della circolazione determinato dalla guida contromano e dalle condizioni del conducente.

A quel punto, dunque, i Carabinieri hanno deciso di sottoporlo all’alcoltest, ma lui si è rifiutato e pertanto è stato denunciato in stato di libertà per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

Nei suoi confronti, inoltre, sono state contestate anche ulteriori violazioni al Codice della Strada, con conseguente ritiro della patente di guida.