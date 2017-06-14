SS 284 ENNESIMO INCIDENTE
A cura di Redazione
14 giugno 2017 15:17
Incidente lungo la Statale 284, all'altezza dello svincolo di Biancavilla.
Per fortuna incidente senza grave conseguenze, ma corsia bloccata e transito in tilt
Incidente che ha coinvolto 5 vetture, i rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale di Randazzo
Sul posto una pattuglia dei carabinieri
IN AGGIORNAMENTO