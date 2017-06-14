95047

SS 284 ENNESIMO INCIDENTE

Incidente lungo la Statale 284, all'altezza dello svincolo di Biancavilla.Per fortuna incidente senza grave conseguenze, ma corsia bloccata e transito in tiltIncidente che ha coinvolto 5 vetture, i ri...

A cura di Redazione Redazione
14 giugno 2017 15:17
SS 284 ENNESIMO INCIDENTE -
News
Condividi

Incidente lungo la Statale 284, all'altezza dello svincolo di Biancavilla.

Per fortuna incidente senza grave conseguenze, ma corsia bloccata e transito in tilt

Incidente che ha coinvolto 5 vetture, i rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale di Randazzo

Sul posto una pattuglia dei carabinieri

IN AGGIORNAMENTO

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047