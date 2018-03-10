SS 284 INCIDENTE NELLA NOTTE A PERDERE LA VITA 26 ADRANITA
10 marzo 2018 10:43
Tragedia nella notte, intorno alle ore 1,30 sulla ss 284 in territorio di Adrano
Per cause ancora da accertare, il giovane 26 R.L, a bordo della sua Ford Focus , avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guard rail
Per il giovane purtroppo non c'è stato nulla da fare
Sul posto i l 118,i vigili del fuoco , gli agenti della polizia di Adrano e la polizia municipale.
Una notizia che lascia sgomenta l interna comunità ADRANITA e i tanti amici del giovane.