SS 284 MALETTO – BRONTE, GRAVE SCONTRO, LA VITTIMA 52ENNE DI RANDAZZO

Un tragico incidente è avvenuto questa mattina sulla SS 284 tra Bronte e Maletto, al Km 10,800 circa.

Da una prima ricostruzione un camion che procedeva verso Maletto, in manovra di sorpasso ha prima colpito una Citroen C2 che andava in direzione opposta, scaraventandola fuori strada, e poi si è ribaltato.

Nello scontro, l’autista del camion un 52 enne di Randazzo ha avuto la peggio rimanendo sotto il pesante mezzo, e che era già deceduto all’arrivo dei soccorsi. Ferite lievi per la 19 enne di Maletto alla guida della Citroen.

Sul posto anas, carabinieri, ambulanze del 118, polizia municipale e due squadre di vigili del fuoco che hanno dovuto faticare per alzare il pesante mezzo e tirare fuori l’autista.