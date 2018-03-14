SS 284: SCONTRO FRONTALE TRA PATERNO' E SCALILLI, 3 FERITI
Incidente frontale, stanotte intorno alle 00,30, sulla Ss 284 nel tratto Scalilli - Paternò. L'impatto è stato tra una Toyota Rav ed una Peugeot 1007. Sulla Toyota viaggiavano due giovani di S.M. di L...
Incidente frontale, stanotte intorno alle 00,30, sulla Ss 284 nel tratto Scalilli - Paternò. L'impatto è stato tra una Toyota Rav ed una Peugeot 1007. Sulla Toyota viaggiavano due giovani di S.M. di Licodia, mentre sulla Peugeot un uomo di Biancavilla rimasto incastrato, e liberato dai vigili del fuoco di Paternò.
Sul posto, oltre ai pompieri, tre ambulanze del 118, che hanno portato i tre malcapitati in ospedale per i necessari controlli, e i carabinieri di Paternò.
Oscura la dinamica che ha portato al terribile scontro frontale, che solo per caso non è stato letale per qualcuno.