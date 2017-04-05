SS 417, INCIDENTE IERI SERA SERATA CON UN DECEDUTO A SIGONELLA

Altra sera di sangue la seconda consecutiva, sulle strade del Catanese. Stavolta protagonista la SS 417 Catania - Gela. Poco prima delle 20, un tragico scontro è avvenuto vicino Sigonella. Dalle prime...

Altra sera di sangue la seconda consecutiva, sulle strade del Catanese. Stavolta protagonista la SS 417 Catania - Gela. Poco prima delle 20, un tragico scontro è avvenuto vicino Sigonella. Dalle prime ricostruzioni, sembra che siano coinvolte tre vetture ed un tir. Un 53 enne ha perso la vita ed è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai pompieri, le ambulanze del 118, e uomini della Polizia Municipale. Non si conoscono le cause dell'incidente, rilievi sono in corso, e la strada è stata momentaneamente chiusa al transito.